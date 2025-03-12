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12 марта 2025, 00:06

На ребенка упали деревянные плиты: на Волыни погиб 9-летний мальчик

12 марта 2025, 00:06
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Трагедия произошла в понедельник, 10 марта, в Луцком районе. Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Тело мальчика обнаружил отец в подсобном помещении: предварительно, на 9-летнего ребенка упали деревянные плиты, стоящие вдоль стены.

Врачи "скорой" проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребенок умер.

По факту трагедии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Тело мальчика направили на судмедэкспертизу. Продолжается расследование.

Напомним, вечером 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двоих парней поразило током на крыше грузового вагона. Оба мальчика погибли.

Волынская область ребенок полиция расследование гибель
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