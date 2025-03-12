На ребенка упали деревянные плиты: на Волыни погиб 9-летний мальчик
Трагедия произошла в понедельник, 10 марта, в Луцком районе. Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Тело мальчика обнаружил отец в подсобном помещении: предварительно, на 9-летнего ребенка упали деревянные плиты, стоящие вдоль стены.
Врачи "скорой" проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребенок умер.
По факту трагедии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Тело мальчика направили на судмедэкспертизу. Продолжается расследование.
Напомним, вечером 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двоих парней поразило током на крыше грузового вагона. Оба мальчика погибли.
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