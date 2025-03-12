В Ровенской области после распития алкоголя мужчина до смерти избил знакомого

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В Остроге мужчина избил насмерть знакомого. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины, передает RegioNews.

Отмечается, что 1 марта на улице Нечуя Левицкого три жителя Острога распивали алкоголь. Впоследствии один из них временно отошел, а между двумя другими мужчинами 55-ти и 52-летнего возраста возник словесный спор.

Конфликт перерос в драку, во время которой младший нанес старшему многочисленные удары ногами и палкой по голове и туловищу. Когда вернулся их 53-летний товарищ, ему удалось остановить стычку.

После этого мужчины вызвали скорую помощь. Пострадавшего с тяжелыми травмами головы, переломом костей лица и отеком головного мозга срочно госпитализировали.

Врачи в течение недели боролись за его жизнь, однако 7 марта 55-летний мужчина скончался.

Следствие установило, что 52-летний подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.121 УК Украины, а суд избрал меру пресечения.

Злоумышленнику в соответствии с санкцией статьи может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который убил свою жену. Его приговорили к 13 годам заключения. Известно, что он нанес женщине 30 ударов ножом, от чего она скончалась.