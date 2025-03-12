12:09  12 марта
В Киеве мужчина перерезал себе горло бензопилой
12:57  12 марта
Россияне убили в Украине минимум 601 ребенка
09:10  12 марта
Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог
UA | RU
UA | RU
12 марта 2025, 15:45

В Ровенской области после распития алкоголя мужчина до смерти избил знакомого

12 марта 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Остроге мужчина избил насмерть знакомого. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины, передает RegioNews.

Отмечается, что 1 марта на улице Нечуя Левицкого три жителя Острога распивали алкоголь. Впоследствии один из них временно отошел, а между двумя другими мужчинами 55-ти и 52-летнего возраста возник словесный спор.

Конфликт перерос в драку, во время которой младший нанес старшему многочисленные удары ногами и палкой по голове и туловищу. Когда вернулся их 53-летний товарищ, ему удалось остановить стычку.

После этого мужчины вызвали скорую помощь. Пострадавшего с тяжелыми травмами головы, переломом костей лица и отеком головного мозга срочно госпитализировали.

Врачи в течение недели боролись за его жизнь, однако 7 марта 55-летний мужчина скончался.

Следствие установило, что 52-летний подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.121 УК Украины, а суд избрал меру пресечения.

Злоумышленнику в соответствии с санкцией статьи может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который убил свою жену. Его приговорили к 13 годам заключения. Известно, что он нанес женщине 30 ударов ножом, от чего она скончалась.

Ровенская область Острог нападение драка больница
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр города рассказал о состоянии пострадавших
12 марта 2025, 11:28
В Ровенской области накрыли подпольный табачный бизнес: изъяли товара на 1,2 млн гривен
12 марта 2025, 04:20
В Киеве двое мужчин напали на мать пленного военного и душили ее: суд вынес приговор
12 марта 2025, 02:10
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Появились подробности теракта в Ивано-Франковске
12 марта 2025, 16:45
Облил бензином и сжег заживо: на Харьковщине мужчина жестоко расправился с сожительницей
12 марта 2025, 16:23
Пожар на Киевщине: дом сгорел дотла, есть пострадавшие
12 марта 2025, 15:54
В Тернополе задержали наркоторговцев, зарабатывавших около 500 тысяч гривен
12 марта 2025, 15:45
В Винницкой области разыскали трехлетнего мальчика: ребенка всю ночь согревал пес
12 марта 2025, 15:28
Украинские военные показали, как с помощью IRIS-T уничтожили крылатую ракету
12 марта 2025, 15:06
Бросал гранаты из окна и совершил самоубийство: полиция расследует смерть мужчины
12 марта 2025, 14:56
Народный депутат Костенко опроверг информацию о выходе украинских военных из Суджи
12 марта 2025, 14:49
Россияне обстреляли Покровск и Мирноград: трое погибших
12 марта 2025, 14:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »