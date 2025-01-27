В Киеве минуту молчания будут проводить по-новому: что изменится

фото: КГГА

В Киеве наработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха, передает RegioNews.

По ее словам, минута молчания в 9 часов должна стать важным ежедневным ритуалом памяти для общины Киева. Это проявление уважения и признательности Защитникам и Защитницам Украины.

Отмечается, что рекомендации предусматривают меры по информированию о начале минуты молчания:

в мобильном приложении "Киев Цифровой";

через трансляцию объявлений в общественном транспорте;

через звуковые системы оповещения на улице Крещатик и Майдане Незалежности;

на рекламных носителях.

Кроме того, разработаны рекомендации по текстовому и аудиовизуальному сопровождению минуты молчания.

"Город обратится к операторам рекламы о размещении цифрового информационного сообщения для информирования и напоминания о начале минуты молчания", - рассказала Муха.

В КГГА отметили, что особое внимание в рекомендациях было уделено адаптации проведения минуты молчания в условиях военного положения. Так, в случае объявления воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности.

Рекомендации к проекту решения передали Киевскому городскому совету - для дальнейшего рассмотрения и принятия на ближайшем пленарном заседании.

Справка

Минута молчания — кратковременное молчание всех присутствующих где-нибудь как выражение скорби, глубокого уважения к погибшим, умершим.

16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 143/2022 об общенациональной минуте молчания, чтобы почтить погибших в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.

Согласно указу минута молчания проводится ежедневно в 9:00.