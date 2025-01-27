14:30  27 января
На Волыни разоблачили железнодорожников, перевозивших мужчин в локомотивах в Польшу
14:35  27 января
Россияне ударили КАБами по Степногорску на Запорожье: ранены 4 гражданских
13:20  27 января
В Одессе работники ТЦК избили сына журналистки: против них открыли уголовное производство
UA | RU
UA | RU
27 января 2025, 15:40

В Киеве минуту молчания будут проводить по-новому: что изменится

27 января 2025, 15:40
Читайте також українською мовою
фото: КГГА
Читайте також
українською мовою

В Киеве наработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха, передает RegioNews.

По ее словам, минута молчания в 9 часов должна стать важным ежедневным ритуалом памяти для общины Киева. Это проявление уважения и признательности Защитникам и Защитницам Украины.

Отмечается, что рекомендации предусматривают меры по информированию о начале минуты молчания:

  • в мобильном приложении "Киев Цифровой";
  • через трансляцию объявлений в общественном транспорте;
  • через звуковые системы оповещения на улице Крещатик и Майдане Незалежности;
  • на рекламных носителях.

Кроме того, разработаны рекомендации по текстовому и аудиовизуальному сопровождению минуты молчания.

"Город обратится к операторам рекламы о размещении цифрового информационного сообщения для информирования и напоминания о начале минуты молчания", - рассказала Муха.

В КГГА отметили, что особое внимание в рекомендациях было уделено адаптации проведения минуты молчания в условиях военного положения. Так, в случае объявления воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности.

Рекомендации к проекту решения передали Киевскому городскому совету - для дальнейшего рассмотрения и принятия на ближайшем пленарном заседании.

Справка

Минута молчания — кратковременное молчание всех присутствующих где-нибудь как выражение скорби, глубокого уважения к погибшим, умершим.

16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 143/2022 об общенациональной минуте молчания, чтобы почтить погибших в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.

Согласно указу минута молчания проводится ежедневно в 9:00.

минута молчания Киев объявление Киевсовет рекомендации
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Сбил 4 людей на переходе: экспредседателя Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП, авто вернут
27 января 2025, 17:05
Заплатить за службу в тылу: на Днепропетровщине медика ВЛК поймали на взятке
27 января 2025, 16:41
Въехал в дерево: в Черкасской области в ДТП пострадали четверо мужчин
27 января 2025, 16:37
Нардепа Николая Тищенко повторно посадили под домашний арест
27 января 2025, 16:25
В Харьковской области разоблачили "черных лесорубов"
27 января 2025, 16:18
Минобороны создало два резервных центра для поддержки освобожденных из плена военных
27 января 2025, 16:14
Сотрудников ТЦК предлагают наказывать за нарушение правил мобилизации
27 января 2025, 16:12
Во Львовской области женщина присвоила почти миллион гривен на дроны для военных
27 января 2025, 15:55
В ГУР опровергли, что Буданов сказал нардепам об "угрозе для существования Украины" без переговоров
27 января 2025, 15:50
Водительское удостоверение за деньги: в Киеве разоблачили новую схему
27 января 2025, 15:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »