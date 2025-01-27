В Киеве минуту молчания будут проводить по-новому: что изменится
В Киеве наработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания
Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха, передает RegioNews.
По ее словам, минута молчания в 9 часов должна стать важным ежедневным ритуалом памяти для общины Киева. Это проявление уважения и признательности Защитникам и Защитницам Украины.
Отмечается, что рекомендации предусматривают меры по информированию о начале минуты молчания:
- в мобильном приложении "Киев Цифровой";
- через трансляцию объявлений в общественном транспорте;
- через звуковые системы оповещения на улице Крещатик и Майдане Незалежности;
- на рекламных носителях.
Кроме того, разработаны рекомендации по текстовому и аудиовизуальному сопровождению минуты молчания.
"Город обратится к операторам рекламы о размещении цифрового информационного сообщения для информирования и напоминания о начале минуты молчания", - рассказала Муха.
В КГГА отметили, что особое внимание в рекомендациях было уделено адаптации проведения минуты молчания в условиях военного положения. Так, в случае объявления воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности.
Рекомендации к проекту решения передали Киевскому городскому совету - для дальнейшего рассмотрения и принятия на ближайшем пленарном заседании.
Справка
Минута молчания — кратковременное молчание всех присутствующих где-нибудь как выражение скорби, глубокого уважения к погибшим, умершим.
16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 143/2022 об общенациональной минуте молчания, чтобы почтить погибших в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.
Согласно указу минута молчания проводится ежедневно в 9:00.