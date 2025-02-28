В Житомирской области разоблачили схему кражи брендовой одежды

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Правоохранители разоблачили трех мужчин, которые крали брендовую одежду в магазинах Житомира, Львова и Винницы и продавали ее

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Мужчины в возрасте от 26 до 30 лет в течение 2024-2025 годов под видом покупателей в примерочных фирменных магазинов спортивной одежды с помощью специального магнита снимали стоплоки с одежды. После этого краденные дорогие вещи (футболки, штаны, кофты, байки, куртки и т.п.) одевали на себя и беспрепятственно покидали магазины. В это время другие участники схемы отвлекали внимание консультантов торгового зала.

Правоохранители задокументировали факты многочисленных краж из торговых центров во Львове, Виннице и Житомире.

Всего стоимость похищенной одежды составляет более 130 тысяч гривен.

Дома у фигурантов провели обыски, где обнаружили орудие преступления, а также непосредственно похищенную одежду, которую они еще не успели продать.

Решается вопрос о взятии дельцов под стражу. Им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее полиция завершила расследование по группе дельцов, организовавших в Одессе подпольные цеха и магазин, где шили и продавали одежду под брендами известных мировых компаний.