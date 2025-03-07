В Киеве заметили голого мужчину, разгуливавшего по городу с пистолетом
В столице заметили обнаженного мужчину. Он разгуливал по улице с пистолетом в руке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Киевский Движ".
По словам очевидцев, мужчину заметили у киевского зоопарка.
Осторожно! Видео 18+:
Напомним, в Киеве мужчина обманул волонтера почти на полмиллиона гривен. Теперь его будут судить.
В Киеве обновят пропуски для движения во время комендантского часа: что изменитсяВсе новости »
05 марта 2025, 18:34В Киеве 21-летний рецидивист ограбил военного
28 февраля 2025, 13:39В Киеве патрульный автомобиль врезался в легковушку и уехал с места ДТП: в полиции отреагировали
27 февраля 2025, 20:26
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
На Волыни из-за сжигания сухой травы мужчина получил ожоги
07 марта 2025, 17:17Украинские пограничники уничтожили опорные пункты россиян в Харьковской области
07 марта 2025, 16:59В Украине задержали 8 поджигателей, завербованных РФ
07 марта 2025, 16:55Пока не будет прекращения огня: президент США Трамп неожиданно начал давить на РФ – что он планирует
07 марта 2025, 16:41Украина готова подписать соглашение с США по ископаемым как можно быстрее, – МИД
07 марта 2025, 16:28В Киевской области ребенок провалился под тонкий лед на водоеме
07 марта 2025, 16:08В Сумской области украинские пограничники отразили вражеский штурм
07 марта 2025, 15:59В Днепропетровской области появилась новая военная администрация
07 марта 2025, 15:58В Киеве мужчина обманул волонтера на 400 тыс. грн: что придумал мошенник
07 марта 2025, 15:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »