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25 февраля 2025, 05:16

В Луцке разоблачили подпольного торговца алкоголем и сигаретами

25 февраля 2025, 05:16
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фото: БЭБ
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Правоохранители разоблачили жителя Луцка, продававшего незаконно изготовленные алкогольные напитки и табачные изделия

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Мужчина не был зарегистрирован как предприниматель, он незаконно производил и продавал алкоголь и сигареты без лицензии. Товар хранил в заброшенных киосках и сбывал постоянным клиентам за наличные.

Во время обысков правоохранители изъяли более 400 литров алкоголя и около 3000 контрафактных сигарет.

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 500 тысяч гривен, на нее наложили арест.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.

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