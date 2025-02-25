фото: БЭБ

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Мужчина не был зарегистрирован как предприниматель, он незаконно производил и продавал алкоголь и сигареты без лицензии. Товар хранил в заброшенных киосках и сбывал постоянным клиентам за наличные.

Во время обысков правоохранители изъяли более 400 литров алкоголя и около 3000 контрафактных сигарет.

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 500 тысяч гривен, на нее наложили арест.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.