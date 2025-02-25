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Суд признал 34-летнего жителя одного из сел Хмельницкого района Винницкой области виновным в неоднократном изнасиловании 12-летней девочки, причинении ей травм средней тяжести

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В октябре-ноябре 2023 года мужчина, находясь пьяным, несколько раз в своем доме на Винничине и в доме родственников в одном из сел Луцкого района, насиловал племянницу жены и совершал другие насильственные действия сексуального характера.

Это вызвало у ребенка длительное стрессовое расстройство с тревожно-депрессивной реакцией.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области мужчину судили за развращение 11-летней подружки дочери.