На Волыни пограничники задержали 28-летнего мужчину, который собирался незаконно перейти границу
Пограничники задержали волынянина, который собирался незаконно перейти границу. Теперь ему придется уплатить штраф
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Во время проведения оперативных мероприятий в контролируемом пограничном районе пограничники остановили для проверки легковушку, пассажиром которой ехал 28-летний ковельчанин. Мужчина прибыл в приграничье с намерением нелегально покинуть территорию Украины. К противоправному путешествию он подготовился раньше времени, прихватив с собой вещи и предметы, которые могли бы понадобиться на маршруте.
Мужчину доставили в пограничное подразделение для составления в отношении него админматериалов по ст. 204-1 КУоАП. В то же время, в действиях водителя усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Напомним, в Ровенской области разоблачена очередная схема переправки военнообязанных мужчин в ЕС. За выезд через границу клиент заплатил 7000 долларов.