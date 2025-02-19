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19 февраля 2025, 16:05

На Волыни пограничники задержали 28-летнего мужчину, который собирался незаконно перейти границу

19 февраля 2025, 16:05
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фото: ГПСУ
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Пограничники задержали волынянина, который собирался незаконно перейти границу. Теперь ему придется уплатить штраф

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Во время проведения оперативных мероприятий в контролируемом пограничном районе пограничники остановили для проверки легковушку, пассажиром которой ехал 28-летний ковельчанин. Мужчина прибыл в приграничье с намерением нелегально покинуть территорию Украины. К противоправному путешествию он подготовился раньше времени, прихватив с собой вещи и предметы, которые могли бы понадобиться на маршруте.

Мужчину доставили в пограничное подразделение для составления в отношении него админматериалов по ст. 204-1 КУоАП. В то же время, в действиях водителя усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в Ровенской области разоблачена очередная схема переправки военнообязанных мужчин в ЕС. За выезд через границу клиент заплатил 7000 долларов.

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