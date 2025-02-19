На Волині прикордонники затримали 28-річного чоловіка, котрий збирався незаконно перейти кордон
Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон. Тепер йому доведеться сплатити штраф
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Під час проведення оперативних заходів у контрольованому прикордонному районі прикордонники зупинили для перевірки легковик, пасажиром якого їхав 28-річний ковельчанин. Чоловік прибув в прикордоння з наміром нелегально покинути територію України. До протиправної подорожі він підготувався завчасно, прихопивши з собою речі та предмети, які могли б знадобитися на маршруті.
Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу для складання відносно нього адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП. Водночас у діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Нагадаємо, у Рівненській області викрито чергову схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС. За виїзд через кордон клієнт заплатив 7000 доларів.