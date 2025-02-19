На Волині прикордонники затримали 28-річного чоловіка, котрий збирався незаконно перейти кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Під час проведення оперативних заходів у контрольованому прикордонному районі прикордонники зупинили для перевірки легковик, пасажиром якого їхав 28-річний ковельчанин. Чоловік прибув в прикордоння з наміром нелегально покинути територію України. До протиправної подорожі він підготувався завчасно, прихопивши з собою речі та предмети, які могли б знадобитися на маршруті.

Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу для складання відносно нього адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП. Водночас у діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, у Рівненській області викрито чергову схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС. За виїзд через кордон клієнт заплатив 7000 доларів.