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11 февраля 2025, 14:15

На Волыни пограничники задержали двух мужчин, которые собирались скрыться за границу

11 февраля 2025, 14:15
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фото: ГПСУ
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Пограничники задержали двух жителей Ровенской области, которые собирались незаконно пересечь границу на Волыни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Информацию о движении неизвестных в пограничные военнослужащие одного из пограничных подразделений в районе Ковеля получили от сотрудников отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду ГВЗИВБ "Запад".

С помощью беспилотника пограничники отыскали "путешественников", которые пробирались кустарниками к государственной границе, и задержали их. Правонарушителями оказались двое жителей Ровенской области, в возрасте 24 и 38 лет.

Мужчин доставили в пограничное подразделение. Теперь им грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать.

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