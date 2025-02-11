На Волыни пограничники задержали двух мужчин, которые собирались скрыться за границу
Пограничники задержали двух жителей Ровенской области, которые собирались незаконно пересечь границу на Волыни
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Информацию о движении неизвестных в пограничные военнослужащие одного из пограничных подразделений в районе Ковеля получили от сотрудников отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду ГВЗИВБ "Запад".
С помощью беспилотника пограничники отыскали "путешественников", которые пробирались кустарниками к государственной границе, и задержали их. Правонарушителями оказались двое жителей Ровенской области, в возрасте 24 и 38 лет.
Мужчин доставили в пограничное подразделение. Теперь им грозит штраф.
Напомним, в Закарпатье задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать.