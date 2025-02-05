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05 февраля 2025, 06:56

Пограничники уничтожили на Харьковщине российский комплекс "Муром-М"

05 февраля 2025, 06:56
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фото: ГПСУ
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Бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" и пулеметный расчет оккупантов на Волчанском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Во время одного из вылетов на Волчанском направлении разведывательно-ударная группа БПЛА бригады "Гарт" зафиксировала работу вражеского пулемета. К выявленной огневой позиции были отправлены FPV-дроны. Которые, несмотря на шквальный огонь врага, благодаря умелым действиям пилотов подразделения "Скорпион", уничтожили ее вместе с расчетом", – говорится в сообщении.

Также украинские бойцы нанесли удары по местам сосредоточения личного состава россиян и его транспортным средствам.

Среди прочего поражены два вражеских транспортных средства, которые использовались для подвоза личного состава и боекомплектов, комплекс дистанционного видеотепловизионного наблюдения "Муром-М "и антенна для усиления сигнала БпЛА.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов.

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