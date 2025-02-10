Наркобизнес в тюрьме: на Прикарпатье разоблачили группу наркоторговцев
На Прикарпатье сообщено о подозрении трем участникам преступной группы, организовавшим "наркотрафик" в Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний
Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, передает RegioNews.
По данным следствия, осужденный наладил схему снабжения наркотических средств и психотропных веществ в учреждение исполнения наказаний.
К делу привлек еще двух находившихся на свободе сообщников. Те передавали заключенному "наркопосылки" с опасными наркотическими средствами (бупренорфин, метадон, субаксон, бупрен и таблетки "Субитекс").
Организатор снабжал непосредственное руководство группой, контролировал "логистику" и распределял доставленный "товар" среди заключенных.
По результатам обысков, в камерах учреждения исполнения наказаний и по адресам проживания участников преступной группы изъяты мобильные телефоны, "черновые" записи, денежные средства, 83 таблетки наркотических средств "Метадон" и "BUPRENORFIN", 7 соп-пакетов с порошкообразным веществом, электронные весы, устройства для выкуривания. ата с маркировкой "М", 23 патрона, компьютерную технику и другие предметы преступной деятельности.
По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в столице на Подоле задержали мужчину с психотропами.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье полицейские разоблачили четырех наркодельцов , продававших метамфетамин и метадон. Их задержали "с поличным", когда они продавали очередную партию своего товара.