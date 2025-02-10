фото: Ивано-Франковская областная прокуратура

На Прикарпатье сообщено о подозрении трем участникам преступной группы, организовавшим "наркотрафик" в Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, передает RegioNews.

По данным следствия, осужденный наладил схему снабжения наркотических средств и психотропных веществ в учреждение исполнения наказаний.

К делу привлек еще двух находившихся на свободе сообщников. Те передавали заключенному "наркопосылки" с опасными наркотическими средствами (бупренорфин, метадон, субаксон, бупрен и таблетки "Субитекс").

Организатор снабжал непосредственное руководство группой, контролировал "логистику" и распределял доставленный "товар" среди заключенных.

По результатам обысков, в камерах учреждения исполнения наказаний и по адресам проживания участников преступной группы изъяты мобильные телефоны, "черновые" записи, денежные средства, 83 таблетки наркотических средств "Метадон" и "BUPRENORFIN", 7 соп-пакетов с порошкообразным веществом, электронные весы, устройства для выкуривания. ата с маркировкой "М", 23 патрона, компьютерную технику и другие предметы преступной деятельности.

По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в столице на Подоле задержали мужчину с психотропами.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье полицейские разоблачили четырех наркодельцов , продававших метамфетамин и метадон. Их задержали "с поличным", когда они продавали очередную партию своего товара.