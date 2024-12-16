фото: ГСЧС

ДТП произошло во вторник, 16 декабря, около 7:20 вблизи села Хмельно Шептицкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В результате столкновения деформированными конструкциями авто Seat Cordoba была зажата 29-летняя водительница. С помощью электрических разжимов и ножниц спасатели деблокировали женщину и транспортировали ее в "скорую". Пострадавшую с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

С целью предотвращения возгорания спасатели отключили аккумуляторную батарею в автомобиле.

Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, 15 декабря на Волыни квадроцикл въехал в дерево. От полученных травм 29-летний водитель погиб.