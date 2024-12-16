ДТП во Львовской области: спасатели высвободили из деформированного авто 29-летнюю водительницу
ДТП произошло во вторник, 16 декабря, около 7:20 вблизи села Хмельно Шептицкого района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В результате столкновения деформированными конструкциями авто Seat Cordoba была зажата 29-летняя водительница. С помощью электрических разжимов и ножниц спасатели деблокировали женщину и транспортировали ее в "скорую". Пострадавшую с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
С целью предотвращения возгорания спасатели отключили аккумуляторную батарею в автомобиле.
Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, 15 декабря на Волыни квадроцикл въехал в дерево. От полученных травм 29-летний водитель погиб.
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