На Волыни квадроцикл въехал в дерево: водитель погиб

фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 15 декабря, в лесном массиве вблизи села Зверев в Луцком районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель квадроцикла BRP CAN-AM Outlander на лесной дороге, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с деревом. От полученных травм 29-летний мужчина погиб.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Житомирской области разыскивают водителя, который насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.