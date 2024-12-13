На Волыни задержали мужчину, который в третий раз пытался незаконно пересечь границу

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Ночью 12 декабря на Волыни вблизи приграничья заметили 28-летнего жителя Винницкой области, который пытался нелегально попасть в Польшу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В пограничном ведомстве отмечают, что это не первая попытка мужчины незаконно пересечь границу. Ранее он уже дважды был задержан на других участках границы.

Задержанного доставили в пограничное подразделение и составили протокол об административных нарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение по делу будет принимать суд.

Мужчине может грозить штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест до 15 суток.

Напомним, ранее в Одесской области задержали семерых мужчин, которые пытались бежать в Молдову.