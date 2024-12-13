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13 грудня 2024, 01:35

На Волині затримали чоловіка, який втретє намагався незаконно перетнути кордон

13 грудня 2024, 01:35
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фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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Вночі 12 грудня на Волині поблизу прикордоння помітили 28-річного жителя Вінниччини, який намагався нелегально потрапити до Польщі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

У прикордонному відомстві зазначають, що це не перша спроба чоловіка незаконно перетнути кордон. Раніше його уже двічі затримували на інших ділянках кордону.

Затриманого доправили до прикордонного підрозділу та склали протокол про адміністративні порушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення по справі прийматиме суд.

Чоловіку може загрожувати штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали сімох чоловіків, які намагалися втекти до Молдови.

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