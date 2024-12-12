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Суд признал виновным гражданина Молдовы в содействии незаконной переправке военнообязанных через госграницу Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Иностранец способствовал перемещению мужчин призывного возраста через госграницу в Молдову вне пунктов пропуска в Винницкой области. Он владел информацией о местах и порядке несения службы пограничниками обеих стран.

За такую "услугу" фигурант должен был получить 1000 долларов.

В сентябре 2023 года мужчина планировал провести пять военнообязанных на надувных лодках по реке Днестр на территории Могилев-Подольского района.

Участников сделки разоблачили украинские пограничники, а организатора задержали.

Теперь суд назначил фигуранту наказание в 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье переправщик, вышедший под залог, пытался сбежать через Тису в Румынию.