В Винницкой области осудили иностранца, который переправлял мужчин в Молдову
Суд признал виновным гражданина Молдовы в содействии незаконной переправке военнообязанных через госграницу Украины
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Иностранец способствовал перемещению мужчин призывного возраста через госграницу в Молдову вне пунктов пропуска в Винницкой области. Он владел информацией о местах и порядке несения службы пограничниками обеих стран.
За такую "услугу" фигурант должен был получить 1000 долларов.
В сентябре 2023 года мужчина планировал провести пять военнообязанных на надувных лодках по реке Днестр на территории Могилев-Подольского района.
Участников сделки разоблачили украинские пограничники, а организатора задержали.
Теперь суд назначил фигуранту наказание в 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, на Закарпатье переправщик, вышедший под залог, пытался сбежать через Тису в Румынию.