На границе с Румынией в горах с помощью собаки задержали беглецов
Днем 8 декабря на Буковине пограничники вместе с нацгвардейцем во время патрулирования в горах заметили следы неизвестных, ведущих к границе с Румынией
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Благодаря служебной собаке они быстро обнаружили "путешественников". Вскоре двух мужчин, двигавшихся к границе, догнали и задержали.
Выяснилось, что мужчины – жители Николаевской области. Они признались, что хотели незаконно пересечь границу.
На задержанных составили админпротоколы.
Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.
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