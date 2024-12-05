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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Дельцы наладили в гараже незаконное производство пестицидов, гербицидов и средств защиты растений. Готовую продукцию расфасовывали в тару с маркировкой известных украинских торговых марок и продавали оптом на территории Украины.

В результате такого "бизнеса" правообладателю нанесено около миллиона гривен ущерба.

Во время обысков в подпольном цехе и по месту жительства фигурантов изъяли более 15 тысяч флаконов жидкостей разных маркировок и объемов, оборудования для производства химикатов, более 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов, вероятно, полученных от противоправной деятельности.

Стоимость изъятого сырья и готовой продукции – около 5 млн грн. На все изъятое наложен арест.

Устанавливаются все причастные к незаконной сделке.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители изъяли почти 3 тысячи литров поддельного "брендового" алкоголя.