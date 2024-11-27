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27 ноября 2024, 15:00

На Волыни русские книги отправляют на переработку в виде туалетной бумаги

27 ноября 2024, 15:00
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Фото: cvd.vn.ua
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На Волыни волонтеры призывают местных жителей сдавать русские книги на переработку, чтобы производить из них туалетную бумагу

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на местное издание misto.media .

Инициатива принадлежит активистам общественной организации UA Resistance Foundation. Они предлагают жителям "очистить свое пространство от всего враждебного, в том числе русскоязычной литературы".

Собранные книги волонтеры передают на переработку в бумажную фабрику Ковеля. Там из них изготовляют туалетную бумагу, которую затем отправляют на фронт. Как отмечают на фабрике, одна книга средней толщины позволяет изготовить один рулон бумаги.

В настоящее время волонтерами уже собрано около одной тонны макулатуры. Акция продлится до конца ноября.

"Мы стремимся мотивировать людей отказываться от российского влияния и поддерживать украинское войско. Поэтому призываем не только жителей Ковеля, но и других городов приобщаться к акции, сдавать российские книги и делиться этим в соцсетях с хештегом #русскую_до_сраки", – рассказала Дарья Панченко, волонтер. Resistance Foundation.

Принести книги можно каждую пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 20:00 по адресу: Ковель, ул. Независимости, 94.

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