На Полтавщине столкнулись фура и трактор: есть погибший
ДТП произошло 25 ноября около 19:00 на трассе Киев-Харьков, неподалеку от села Подол Миргородского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Фура Renault столкнулась с трактором Case. От полученных травм 51-летний водитель трактора погиб на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, ночью 22 ноября в Ровенской области легковушка врезалась в грузовик. Погиб 21-летний водитель.
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Удар российского БПЛА во время выдачи гумпомощи на Николаевщине: в больнице скончался мужчина
26 ноября 2024, 13:05Оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ в Донецкой области
26 ноября 2024, 12:58Теракт в центре Киева: российский агент пытался взорвать полицейских
26 ноября 2024, 12:40Россияне угрожают выгнать представителей МАГАТЭ, работающих на оккупированной Запорожской АЭС – Энергоатом
26 ноября 2024, 12:36В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто: ранены 3 горожан
26 ноября 2024, 12:05В ЦПИ опровергли фейк о российском наступлении на Казачью Лопань
26 ноября 2024, 11:54Россияне ударили по инфраструктурным объектам Шостки на Сумщине
26 ноября 2024, 11:44Харьковщина при поддержке международных партнеров запустила три хаба для ВПЛ
26 ноября 2024, 11:30В Киевской области повреждены частные и многоквартирные дома: полиция показала последствия атаки
26 ноября 2024, 11:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »