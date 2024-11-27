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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Dodge Journey не справился с управлением – автомобиль съехал с грунтовой дороги, упал в котлован, перевернулся и загорелся. В результате ДТП 68-летний водитель и его 51-летний пассажир погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 25 ноября на Полтавщине столкнулись фура и трактор. От полученных травм погиб 51-летний водитель трактора.