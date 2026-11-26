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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В незаконную схему 47-летний житель Одесщины привлек своего 50-летнего знакомого, который задолжал ему деньги и согласился помогать в счет погашения долга. По указанию дельца, он привез клиентов из Одессы в один из населенных пунктов Подольского района и передал их ему.

Стоимость услуги составляла до 20 тысяч долларов с человека. Недалеко от госграницы всех задержали пограничники.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Их заключили под стражу с правом внесения залога.

Относительно мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП.

Напомним, ранее в Винницкой области пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Молдовой через Днестр.