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Россия завершает подготовку к новой массированной атаке на Украину. По данным разведки, целями снова станут энергетика, логистика и объекты жизнеобеспечения городов и громад

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Российские войска продолжают атаковать электроподстанции, воздушные линии электропередачи и сети электроснабжения.

Особо сложной остается ситуация в Днепре, Днепровском районе и Павлограде. К восстановительным работам привлечены все необходимые силы, ремонтные бригады работают круглосуточно.

Президент отметил, что ключевой задачей в сотрудничестве с международными партнерами остается получение ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.

Также для украинских военных, обороняющих Константиновское направление в Донецкой области, определены специальные задачи.

Кроме того, Украина готовит новые санкции против российских предприятий и лиц, причастных к производству баллистических ракет. Санкционные решения намерены синхронизировать с международными партнерами.

Напомним, Украина впервые сбила российский реактивный дрон "Герань" боевым лазером.