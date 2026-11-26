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Правоохранители разоблачили 24-летнего мужчину, который, по данным следствия, участвовал в схеме похищения более 6,2 млн грн со счетов двух киевских компаний. Злоумышленники посылали бухгалтерам фейковые электронные письма якобы от ГНСУ, чтобы получить доступ к компьютерам и банковским счетам

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

По данным киберполицейских, злоумышленники рассылали электронные письма с вредоносным программным обеспечением. Таким образом, они получили доступ к компьютеру бухгалтера двух предприятий и смогли перевести средства на подконтрольные счета.

Правоохранители заблокировали около 3 млн грн на счетах фигурантов.

В полиции установили, что 24-летний участник схемы использовал украденные средства для приобретения криптовалюты. Следователи отследили движение цифровых активов, а суд наложил арест на криптоактивы стоимостью 2,7 млн. грн.

В ходе обысков в Киеве и Ровенской области правоохранители изъяли мобильные телефоны, SIM-карты и другие цифровые доказательства противоправной деятельности.

Также полицейские проверяют причастность мужчины к легализации средств, похищенных во время других кибератак на предприятиях.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в ночь на 25 ноября российский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Полтавском районе . В результате попадания на территории объекта возник пожар.