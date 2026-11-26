Фото: Нацполиция

Авария произошла на 54 километре автодороги Киев-Чоп. К сожалению, пешеходка не выжила

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 37-летний водитель Audi Q7 наехал на женщину. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. К сожалению, в результате ДТП 44-летняя женщина от полученных травм погибла на месте.

Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, ранее в Никополе депутат городского совета на Audi сбил насмерть женщину и уехал с места ДТП. По результатам исследования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении.