Фото: Прокуратура Украины

В Хмельнитчине командиру воинской части и двоим его подчиненным сообщили о подозрении из-за вероятного использования военнослужащих для ремонта частных автомобилей вместо выполнения служебных задач

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2026 года полковник привлекал трех военнослужащих к ремонту автомобилей, приобретенных в США. Сержант и два водителя роты материально-технического обеспечения вместо выполнения военных обязанностей работали на частной СТО, обустроенной командиром в Хмельницком районе.

Чтобы скрыть отсутствие подчиненных на службе, командир по версии следствия приказывал вносить их в состав мобильной огневой группы, которая должна была уничтожать воздушные цели противника. При этом военнослужащие продолжали получать денежное довольствие на основании ложных сведений в документах.

Во время обысков правоохранители изъяли:

три автомобиля,

11 кузовов ввезенных из-за границы машин,

двигатели,

автозапчасти,

документации и компьютерной техники.

Также изъяли 35,3 тысячи долларов США, 136 тысяч гривен и 4,6 тысяч евро.

Кроме того, на территории СТО было обнаружено военное снаряжение, гранаты и элементы боеприпасов.

Командир инкриминирует организацию уклонения подчиненных от исполнения обязанностей военной службы, а двум военнослужащим – уклонение от исполнения таких обязанностей. Еще один военный, по данным следствия, причастный к схеме, умер незадолго до ее разоблачения.

Суд избрал всем трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Командир уволен с должности и переведен в распоряжение командования Воздушных Сил ВСУ.

Размер ущерба, нанесенного государству, устанавливается по результатам экспертизы.

Напомним, в Донецкой области будут судить командира воинской части за незаконные выплаты боевых. Он привлек к ней своих подчиненных и распределил между ними роли. Общая сумма выплат превысила 9 млн. грн.