Вместо службы – ремонт авто: на Хмельнитчине разоблачили командира воинской части
В Хмельнитчине командиру воинской части и двоим его подчиненным сообщили о подозрении из-за вероятного использования военнослужащих для ремонта частных автомобилей вместо выполнения служебных задач
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, с августа по ноябрь 2026 года полковник привлекал трех военнослужащих к ремонту автомобилей, приобретенных в США. Сержант и два водителя роты материально-технического обеспечения вместо выполнения военных обязанностей работали на частной СТО, обустроенной командиром в Хмельницком районе.
Чтобы скрыть отсутствие подчиненных на службе, командир по версии следствия приказывал вносить их в состав мобильной огневой группы, которая должна была уничтожать воздушные цели противника. При этом военнослужащие продолжали получать денежное довольствие на основании ложных сведений в документах.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- три автомобиля,
- 11 кузовов ввезенных из-за границы машин,
- двигатели,
- автозапчасти,
- документации и компьютерной техники.
Также изъяли 35,3 тысячи долларов США, 136 тысяч гривен и 4,6 тысяч евро.
Кроме того, на территории СТО было обнаружено военное снаряжение, гранаты и элементы боеприпасов.
Командир инкриминирует организацию уклонения подчиненных от исполнения обязанностей военной службы, а двум военнослужащим – уклонение от исполнения таких обязанностей. Еще один военный, по данным следствия, причастный к схеме, умер незадолго до ее разоблачения.
Суд избрал всем трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Командир уволен с должности и переведен в распоряжение командования Воздушных Сил ВСУ.
Размер ущерба, нанесенного государству, устанавливается по результатам экспертизы.
Напомним, в Донецкой области будут судить командира воинской части за незаконные выплаты боевых. Он привлек к ней своих подчиненных и распределил между ними роли. Общая сумма выплат превысила 9 млн. грн.