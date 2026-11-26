Фото: ОВА

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В результате атак три человека получили ранения.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Другие подробности атаки пока не сообщаются.

Напомним, 26 ноября россияне нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову. В результате атаки погибла 86-летняя женщина, еще шесть человек получили ранения и травмы.