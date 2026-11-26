СБУ сообщила о возвращении в Украину тел 250 погибших защитников
В рамках очередного репатриационного мероприятия в Украину вернули тела (останки) 250 павших защитников. По возвращении правоохранители проведут экспертизы, чтобы установить личности погибших
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .
Репатриация стала результатом совместной работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других составляющих сектора безопасности и обороны.
В СБУ подчеркнули, что за каждым таким возвращением стоит сложная межведомственная работа, цель которой — вернуть павших защитников домой и дать их семьям возможность проститься с родными.
В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентифицируют репатриированные тела.
В Службе безопасности заверили, что совместно с другими государственными органами продолжают работу по возвращению тел погибших украинских военных.
Напомним, что в Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военным .