На Волыни осужденный сбежал на свободу

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Инцидент произошел вчера, 13 ноября. Узник сбежал с объекта вблизи города Нововолынск Владимирского района. Меньше чем за сутки осужденного беглеца задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

Известно, что осужденный за ряд преступлений мужчина сбежал, когда работал под наблюдением сотрудников исправительной колонии. На поиски 30-летнего злоумышленника сориентировали все наряды и подразделения полиции Волыни.

"14 ноября, около 9 часов утра, его обнаружили вблизи г. Владимира", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Городской голова Нововолынска Борис Карпус уточнил, что осужденный сбежал из шахты "Бужанская".

Ранее сообщалось, что пограничник из Волынской области приговорен к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Он "слил" россиянам информацию, содержащую государственную тайну.