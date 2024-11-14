На Киевщине задержали бандитов, которые угрожали и требовали деньги, выдавая себя за правоохранителей
В Броварах преступный дуэт организовал схему по требованию средств у 26-летнего мужчины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Два 30-летних жителя района выдавали себя за работников одной из силовых структур. В течение октября фигуранты угрожали пострадавшему лишением свободы, а также насилием в отношении него и его матери.
Псевдоправоохранители предлагали мужчине выплатить 5000 долларов несуществующего долга за закрытие вымышленного уголовного производства.
Во время проведения обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны и банковские карты.
Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, в Запорожье задержали злоумышленников, похитивших 25-летнего парня и потребовавших уплатить им 10 тысяч долларов несуществующего долга.