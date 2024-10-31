фото: ГСЧС

Происшествие случилось 31 октября около 12:35 в селе Ромашковка Луцкого района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На железнодорожном переезде грузовой поезд сбил автомобиль. Пострадали три человека. Еще до приезда спасателей очевидцы вызволили из деформированного авто женщину и передали медикам.

Чрезвычайники помогли медикам в транспортировке к "скорой" пострадавшим – мужчине и 12-летней девочке.

Всех пострадавших госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Указывается, что задержки поездов в движении нет.

Напомним, 28 октября на Закарпатье легковушка столкнулась с поездом. Водитель авто погиб.