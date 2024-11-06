На Закарпатье мотоциклист врезался в бетонную колонну: байкер погиб

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Смертельное ДТП произошло вчера, 5 ноября, в селе Александровка Хустского района. 49-летний водитель погиб на месте происшествия

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 12:20 водитель незарегистрированного мотоцикла не справился с управлением. Предварительно, байкер съехал на обочину и столкнулся с бетонной колонной забора частного домохозяйства.

"От полученных травм водитель погиб на месте аварии", - говорится в сообщении.

Им оказался житель села Новобарово Тячевского района.

Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в селе Бедевля Тячевского района на Закарпатье 20-летний водитель Skoda Octavia насмерть сбил 17-летнего юношу и скрылся с места ДТП.