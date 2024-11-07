В Киевской области "Газель" с хлебом насмерть переехала пенсионерку

фото: полиция

В городе Березань на Киевщине произошло смертельное ДТП - водитель грузовика, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

Авария произошла утром 6 ноября.

"Предварительно правоохранители установили, что 43-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину", - говорится в сообщении.

От полученных травм 76-летняя женщина скончалась на месте. Правоохранители начали досудебное расследование.

Как видно на фото, обнародованных полицией, авария произошла возле магазина. А грузовик, совершивший наезд на пенсионерку, перевозил хлеб.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Винницкой области легковушка влетела в дерево. В результате ДТП погибла водитель и ее 12-летний сын.