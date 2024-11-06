В Покровском районе во время пожара пострадала женщина

фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Пожар произошел утром 6 ноября в поселке Шевченко Покровского района. Пострадавшую госпитализировали в больницу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Донецкой области.

Оказалось, что в населенном пункте загорелся жилой дом. При ликвидации пожара в непосредственной близости произошел обстрел. Пожарные были вынуждены прекратить работы.

"В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в течение 5 ноября российские войска обстреливали города Константиновка, Торецк и поселок Шевченко в Донецкой области.