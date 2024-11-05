В Тернопольской области во время пожара погиб человек

иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Оказалось, что около 16.50 загорелся дом на улице Солнечной. В результате пожара погиб местный житель 1974 года рождения. Спасатели локализовали и потушили пожар.

"Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и оценивают материальный ущерб", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября в результате пожара в Шевченковском районе Киева погиб человек.