В Черкасской области сгорел жилой дом: мужчина погиб, женщину спасли

иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Черкасской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Черкасской области.

Оказалось, что около 19.15 в частном доме загорелась веранда.

"По прибытию на место происшествия пожарных, в доме обнаружено тело одного погибшего, хозяйку дома удалось спасти", – говорится в сообщении.

Пожарные оперативно потушили возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 6 ноября в результате пожара в частном доме в селе Макуховка Полтавской общины погибли три человека - две пожилые женщины и ребенок.