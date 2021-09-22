На Днепропетровщине девушка сожгла флаг Украины и выложила видео в сеть

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Правоохранители уже взялись за расследование этого инцидента, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

21 сентября полицейские обнаружили в Интернете видео, на котором девушка поджигает флаг Украины. В ходе проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ города Каменское.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Видео девушка разместила в одной из соцсетей. На вопрос "Для чего ты это делаешь?", школьница отвечает, что это "не ее флаг".

Ранее сообщалось, что за надругательство над флагом Украины в Мариуполе будут судить 17-летнего подростка. Ему грозит штраф или лишение свободы до 3 лет.