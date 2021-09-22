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22 вересня 2021, 10:26 737

На Дніпропетровщині дівчина спалила прапор України й виклала відео в мережу

22 вересня 2021, 10:26 737
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Фото з відкритих джерел
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У місті Кам'янське Дніпропетровської області дівчина спалила прапор України

Правоохоронці вже взялися за розслідування цього інциденту, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

21 вересня поліцейські виявили в Інтернеті відео, на якому дівчина підпалює прапор України. В ході перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Кам’янське.

Поліція вже порушила кримінальну справу за статтею 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Відео дівчина розмістила у одній із соцмереж. На питання "Для чого ти це робиш?", школярка відповідає, що це "не її прапор".

Раніше повідомлялося, що за наругу над прапором України у Маріуполі судитимуть 17-річного підлітка. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років.

Україна кримінал прапор поліція Дніпро

 
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