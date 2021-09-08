В Донецкой области будут судить подростка за надругательство над флагом Украины

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За надругательство над флагом Украины в Мариуполе будут судить 17-летнего подростка. Ему грозит штраф или лишение свободы до 3 лет

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

Согласно данным следствия, 7 августа молодой человек нашел флаг Украины и поджег его. Свои действия он снял на мобильный телефон и распространил в социальных сетях.

Правоохранители возбудили уголовное дело, статья которой предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд, расследование относительно действий несовершеннолетнего жителя Мариуполя завершено.

Напомним, ранее в Киеве в ночь на День Независимости двое 12-летних подростков сожгли флаг Украины во дворе многоэтажки Днепровского района города.