В школе Луцка жестоко подрались дети

Скриншот с видео

Как сообщили в телеграм-канале "Новости Луцка и Волыни. Конкурент" дети дрались кулаками в голову и ногами по почкам, пишет RegioNews.

"Поединок" дети устроили на территории школьного сада. На кадрах видно, как двое мальчиков кулаками выясняли отношения. Один из них повалил другого и бил кулаками в голову и по почкам. В то же время очевидцы происшествия не пытались вмешаться, а подбадривали одного из них и "советовали", куда лучше ударить и снимали драку на телефон", - говорится в сообщении.

Директор школы, где произошла драка школьников, Василий Троцкий, сообщил, что драки в школе случаются не часто, а с родителями участников конфликта уже провели беседу.

"У мальчиков на бытовом уровне возник конфликт во время перерыва, а потом, когда они шли домой, вы уже видели, что произошло. Я думал, что состояние здоровья пострадавшего мальчика будет намного сложнее, но он обратился к медицинской сестре вчера и сказал, что упал. Сегодня она его осмотрела - и признаков избиения как таковых нет. Мальчик на учебе сегодня", - рассказал Троцкий.

Директор создал специальную комиссию по расследованию инцидента.

Напомним, недавно в Херсонской области 31 августа во время родительского собрания избили заместителя директора Благодатненского лицея.