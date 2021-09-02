На Херсонщине родители избили педагога: женщина серьезно пострадала

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В Херсонской области 31 августа во время родительского собрания избили заместителя директора Благодатненского лицея

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местный сайт "Херсонцы".

Отмечается, что педагог пострадала достаточно серьезно. Она потеряла сознание от удара по голове. На место событий вызвали карету "скорой помощи".

Причина конфликта в настоящее время неизвестна.

Директор лицея Галина Болокан отказалась комментировать инцидент. Она заявила, что "это их внутреннее дело"

В полиции информацию о конфликте подтвердили. Исполняющий обязанности начальника отдела Нацполиции в поселке Белозерка Иван Пастух отметил, что заместитель директора лицея подала соответствующее заявление, оно зарегистрировано. Материалы по факту нанесения легких телесных повреждений (ст. 125 УК Украины) внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее мы писали, что в винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний умер 71-летний мужчина.