В Чернобыле тушат пожар, который охватил 20 гектаров леса
Радиационный фон в пределах нормы
Радиационный фон в пределах нормы
Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС.
В 8:40 самолет АН-32 вылетел из Нежина в Зону отчуждения для тушения пожара. В 9:53 вылетел еще один самолет АН-32.
Напомним, на Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.
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