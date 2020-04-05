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05 апреля 2020, 11:56 17

В Чернобыле тушат пожар, который охватил 20 гектаров леса

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05 апреля 2020, 11:56 17
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Радиационный фон в пределах нормы
Фото: ГСЧС
Радиационный фон в пределах нормы

Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС.

В 8:40 самолет АН-32 вылетел из Нежина в Зону отчуждения для тушения пожара. В 9:53 вылетел еще один самолет АН-32.

Напомним, на Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.


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