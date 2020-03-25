В Луцке неизвестные подожгли сухостой на Гнидавском болоте. Гнидавское болото - общезоологический заказник местного значения в Украине

Фото: Под прицелом

В Луцке неизвестные подожгли сухостой на Гнидавском болоте. Гнидавское болото - общезоологический заказник местного значения в Украине

Об этом сообщает местное издание "Под прицелом", пишет RegioNews.

Пожар возник сегодня, 25 марта, после обеда. Как отмечается, огненное кольцо настолько велико, что работники ДСНС, которые работают на месте происшествия, еще не могут его локализовать.

Как сообщают очевидцы, огонь очень близко подобрался к жилым домам.

На месте происшествия работает ДСНС и полиция.