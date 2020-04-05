В центре Киева огнем повреждены линии связи Укртелекома

На Крещатике произошел пожар в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения

Фото: ГСЧС

На Крещатике произошел пожар в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения

Об этом сообщает директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"В результате пожара в городском коллекторе повреждены кабельные сети Укртелекома. Аварийные бригады Укртелекома ждут разрешения ГСЧС на доступ в помещения коллектора для начала аварийных работ. Это может быть как сегодня так и завтра. Во время пожара пострадали как магистральные, так и местные каналы связи. Магистральные оптические каналы Укртелеком переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ожидает ремонта", - пишет руководитель.

В городском коллекторе, что простирается от Бессарабки до Європейской площади, расположены как высоковольтные электрические линии электроснабжения, так и линии связи, в которых отсутствует напряжение.

в Результате пожара в городском коллекторе повреждены кабельные сети Укртелекома. Аваріні бригады Укртелекома ждут... Опубликовано Mikhail Shuranov Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

5 апреля в 01:47 в ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. Установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов были вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети” и КП "Киевгорсвет”.

Через большое напряжение электрических кабелей, пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара.

Аварийные службы постепенно выдавали разрешение на ликвидацию тех или иных участков кабелей с напряжением 220 В, 380 В, 10 кВ и 35 кВ. В 9:33 пожар ликвидирован.

В Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 га. Следовательно ухудшился радиационный фон.