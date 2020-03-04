На Волыни пограничники изъяли 113 банок черной икры
Перевезти через государственную границу 32 килограмма осетровой икры пытался наш соотечественник
Перевезти через государственную границу 32 килограмма осетровой икры пытался наш соотечественник
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет RegioNews.
Сегодня ночью через пункт пропуска "Ягодин" человек микроавтобусом "Фольксваген" заехал в Украину.
Во время углубленного осмотра автомобиля пограничники с оперативниками и таможенниками в нише над передним пассажирским сиденьем и в конструктивных составляющих обнаружили 113 банок с черной икрой осетра.
Сейчас товар общим весом почти 32 кг изъято.
Стоимость деликатеса высшего сорта составила почти полмиллиона гривен.
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