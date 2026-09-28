10 тысяч долларов за приглашение иностранцев: в Киеве задержали директора учебного центра

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве директор Учебно-научного центра международного образования одного из университетов задержали во время получения 10 тысяч долларов. По данным прокуратуры, женщина должна была помочь в оформлении иностранцам приглашений на обучение в Украине

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры Киева директору сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, к директору, который в соответствии с должностными обязанностями организует и контролирует набор иностранных граждан на обучение, обратился представитель пяти граждан Таджикистана и Кыргызстана.

Иностранцы планировали приехать в Украину для изучения украинского языка перед поступлением в университет. Для законного въезда им требовались приглашения от учебного заведения, где они якобы должны были учиться. В дальнейшем статус студента должен был разрешить оформить документы на проживание в Украине.

В то же время, по версии следствия, на самом деле иностранцы планировали работать в Украине, а обучение должно быть только формальным основанием для официального въезда в страну.

Во время встречи представитель иностранцев передал директору 10 тысяч долларов. По данным прокуратуры, 8 тысяч долларов из этой суммы назначались за согласование въезда со стороны одного из государственных органов, еще 2 тысячи – за заполнение и оформление документов для прохождения языковых курсов.

Директор Учебно-научного центра международного образования задержан 23 сентября 2026 года в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения денег.

Ей сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и других возможных участников схемы.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.