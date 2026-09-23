На Вінниччині маршрутка врізалася у відбійник: травмувалися дві пасажирки

Фото: Національна поліція

На Вінниччині правоохоронці розслідують ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 22 вересня близько 00:05 на автодорозі М-30 "Стрий – Кропивницький – Знам'янка" поблизу Турбівського круга.

За попередніми даними, 66-річний водій маршрутного мікроавтобуса не впорався з керуванням та наїхав на металевий відбійник.

Унаслідок ДТП травмувалися дві пасажирки – 53- та 65-річна жительки Умані. Одну з них після надання медичної допомоги лікарі відпустили за місцем проживання, іншу госпіталізували.

Ще 14 пасажирів, які перебували в салоні автобуса, не постраждали.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, на Рівненщині маршрутка наїхала на пенсіонерку. 59-річний водій Mercedes-Benz, виїжджаючи заднім ходом із місця для паркування, не помітив жінку, яка рухалася позаду транспортного засобу, та здійснив наїзд.