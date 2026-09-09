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09 сентября 2026, 16:25

Около 200 спортсменов из 15 регионов: в Виннице определили самых метких стрелков Украины

09 сентября 2026, 16:25
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Фото: ОО "Защита государства"
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В Виннице наградили призеров Чемпионата Украины по пулевой стрельбе среди спортсменов 2003 года рождения и младше. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 15 регионов

Как информирует RegioNews, партнером проведения чемпионата стала общественная организация "Захист Держави", которая присоединилась к поддержке юных спортсменов и награждения лучших участников соревнований.

Победители продемонстрировали высокие результаты в своих дисциплинах, пройдя к медалям через упорные тренировки, дисциплину и выдержку.

Организаторы и партнеры отметили важность поддержки молодых спортсменов и развития украинского спорта.

"Каждый выстрел – результат упорных тренировок. Каждая победа – доказательство того, что за медалью стоят часы работы, дисциплина и сила духа", – отметили организаторы.

Напомним, летом в Хмельницкой области был проведен яркий теннисный фестиваль. Его инициировали Каменец-Подольское районное отделение совместно с Черновицким отделением ОО "Захист держави". Организаторы отмечают, что главной целью было объединить молодежь вокруг спорта.

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Винница спорт соревнование стрельба стрелок ГО Захист Держави поддержка Чемпионат Украины
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