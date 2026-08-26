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26 августа 2026, 09:21

От героев до "чертей": в "Захисті Держави" отреагировали на оскорбления военнослужащих на протестах

26 августа 2026, 09:21
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Оскорбительные выкрики против военнослужащих вроде "Сырский или Хмара – черт!" являются недопустимыми во время войны, поскольку дискредитируют и подрывают авторитет всей украинской армии, наносят информационный удар по тем, кто сейчас держит фронт, создают почву для вражеской пропаганды

Об этом заявили в общественной организации "Захист Держави", реагируя на подобные унизительные лозунги, которые в последнее время звучали на протестах по поводу кадровых изменений в оборонном секторе.

"В последние недели политическая дискуссия вокруг кадровых решений в секторе обороны вышла за рамки, которые общество может себе позволить во время войны. С уличных акций звучат прямые оскорбления в адрес конкретных украинских военнослужащих. "Сырский – черт". "Хмара – черт". Это недопустимо! Следующим станет любой из героев войны, чья фамилия окажется кому-то неудобной. Генерал Буданов или кто-то другой из тех, кого сегодня страна считает героями", – говорится в заявлении ГО.

В "Захисті Держави" одновременно подчеркивают, что несогласие с решениями власти, уличные протесты и акции являются правом каждого гражданина, однако "политический конфликт нельзя переносить на армию и на героических людей".

"ОО "Захист Держави" неоднократно сама организовывала и поддерживала публичные акции там, где речь шла о коррупции и злоупотреблениях чиновников и отдельных депутатов. Мы выходили на улицу и будем выходить дальше. Вопрос не в том, протестовать ли. Вопрос в том, против кого направлен протест. Между требованием к власти и публичным оскорблением в адрес военнослужащих лежит четкая граница. Лозунг против военного руководства и героических военнослужащих – это информационный удар по тем, кто держит фронт", – отмечают в ОО.

В "Захисті Держави" уточняют, что не призывают молчать о проблемах, например, о тех, которые зафиксированы в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля", "но требование расследования и оскорбление с площади – это разные вещи".

"Киевщина. Харьковщина. Курская операция. Пораженные вражеские аэродромы в глубоком тылу. Крымский мост… Те, кто планировал и проводил эти операции, сотни других операций, а также те, о которых мы никогда не узнаем, за два года не изменились. Изменилась политическая конъюнктура. Вчера этими операциями и этими людьми гордилась вся страна. Сегодня те же фамилии выкрикивают с площади как ругательство. Вчерашняя благодарность героям не отменяется сегодняшним несогласием с решениями власти", – подчеркивают в общественной организации.

В "Захисті Держави" акцентируют, что своим заявлением защищают не конкретные должности или фамилии, а сам принцип: армия не является стороной внутриполитического конфликта.

"Украинские военнослужащие не должны становиться мишенью в спорах о должностях и заложниками политических или управленческих амбиций отдельных людей. Тем более во время войны. И тем более с площади, когда оскорбления адресуют тем, благодаря кому страна выстояла. Можно не соглашаться с решениями власти. Нельзя делать из армии площадку для политических разборок. И нельзя публично оскорблять тех, кто воюет", – резюмировали в общественной организации "Захист Держави".

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Украина военные протесты оскорбление ГО Захист Держави общественная организация
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